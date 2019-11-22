Ersun Yanal'ın Malatya deplasmanında aklındaki plan 4-6-0
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı, golcü futbolcu Vedat Muriqi'in sakatlığında 4-6-0 taktiğini de planları arasına aldı.
Ligde Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile Kruse'nin sakatlıkları forvette büyük sıkıntı doğurdu.
Genel beklenti Mevlüt Erdinç'in Vedat'ın yerine 11'de oynaması ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasında başka plan var. Yanal, cezalı Isla'nın yerine sağ beke Ozan'ı çekerken, takımı forvetsiz 4-6-0 oynatmayı da düşünüyor.
Buna göre F.Bahçe'nin sahaya Altay - Ozan, Zanka, Serdar, Hasan Ali - Dirar, Gustavo, Emre, Rodrigues - Deniz ve Moses 11'i ile çıkması muhtemel...
(Sabah)
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