Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı

Fenerbahçe hedef potasında şampiyonluk yarışını sürdürüyor ama futbol olarak yeterli görünmüyor! Bunu düşünen sadece camia değil teknik ekip de öyle.

Bilimsel verilere göre analizler yapan ve taktikler belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, düşündüğü takımın daha ancak yarısını oturtabilmiş durumda.

Topa ve oyuna hükmeden bir şablon çizen Yanal, rakibe her alanda baskı yapan, sağlı sollu bindiren ve şutlarıyla bunaltan bir Fenerbahçe düşüncesindeydi. Ancak bu planların yüzde 50'lik kısmı sağlanırken en büyük eksiklik olarak da kanatlar görüldü.

Rodrigues ile Moses'tan beklenen verim bir türlü alınamadı. Devre arasında bu konuda daha kapsamlı ve uygulamalı çalışmalar planlanıyor.

Alternatif arayışlar

Ayrıca Ersun Yanal'ın oyun planında takımın boyunu kısaltmak da var. Oyunu mümkün olduğunda ikinci bölgede tutmayı düşünen sarı-lacivertlilerin teknik patronu, savunma hattı biraz öne çıkarıp rakibi kendi yarı alanına hapsetme düşüncesinde.

Özellikle iç sahada hayata geçirilmek istenen bu plan bazı maçlarda kısmen uygulandı ama amaç bunu genele yaymak. Ki bu durumda hücum hattı ile de yakın olunacağı için yardımlaşma daha fazla görülecek öngörüsü var. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu'nun olmadığı maçlara yönelik de hücumda yaşanan aksaklıklar için alternatif taktikler düşünülüyor. Emre ile birlikte Max Kruse'nin de olmaması Yanal'ın elini bir hayli zayıflatıyor.