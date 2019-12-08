Ersun Yanal ektiğini biçiyor

GÜNEŞ

■ 2 maçta 9 gol atan Sarı-Lacivertliler’in idmanlarında takımı üst seviyeye çıkarmak için yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Gol yollarında yaşanan sıkıntıya el atan ve gerekli teşhisi koyarak çözümü bulan teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi, yoğun mesaisinin karşılığını almaktan dolayı oldukça mutlu. Teknik ekibin özellikle, 13 maçta 9 golle oynayan Vedat Muriç’in performansı için “şampiyon takımın golcüsü” benzetmesi yaptığı gelen haberler arasında.