Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye göz korkusu

  • Bist 100
    102447
  • Dolar
    5,6674
  • Euro
    6,2723
  • Altın
    274,7380
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Ekmeğe ballı maaş zammı Ekmeğe ballı maaş zammı
ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası
AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak' açıklamalarından endişeli AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak' açıklamalarından endişeli
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD-Suudi Arabistan ilişkileri Washington'da tartışıldı Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD-Suudi Arabistan ilişkileri Washington'da tartışıldı
Çırağını "triger kayışı" ile dövdüğü iddia edilen kişi tutuklandı Çırağını "triger kayışı" ile dövdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Daniel Sturridge belirsizliği Daniel Sturridge belirsizliği
"Dünyada her yıl 30 milyon kişide sepsis gelişiyor" "Dünyada her yıl 30 milyon kişide sepsis gelişiyor"
'Kılınç’lar çekilecek 'Kılınç’lar çekilecek
Hasta bakımında el hijyeni uygulamasında ödül Türkiye'nin Hasta bakımında el hijyeni uygulamasında ödül Türkiye'nin
Falcao sahaya iniyor! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11’ler Falcao sahaya iniyor! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11’ler
POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
AB Komisyonu Başkanı Juncker: İngilizler başından beri yarı zamanlı Avrupalıydı AB Komisyonu Başkanı Juncker: İngilizler başından beri yarı zamanlı Avrupalıydı
'Mirasa kondum' 'Mirasa kondum'
Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ve generallerine yolsuzluk suçlaması Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ve generallerine yolsuzluk suçlaması
Evren varsayılandan daha genç olabilir Evren varsayılandan daha genç olabilir
ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının faillerinden Suudi yetkilinin kimliğini paylaşacak ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının faillerinden Suudi yetkilinin kimliğini paylaşacak
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı Son dakika... Başkan Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı
ABD Dışişleri Sözcüsü "Diyarbakır anneleri" sorusunu geçiştirdi ABD Dışişleri Sözcüsü "Diyarbakır anneleri" sorusunu geçiştirdi
Abdülkadir Ömür'den duygulandıran paylaşım Abdülkadir Ömür'den duygulandıran paylaşım
EBRD Başkanı Suma Chakrabarti: EBRD, Türkiye olmadan düşünülemez EBRD Başkanı Suma Chakrabarti: EBRD, Türkiye olmadan düşünülemez
Mardin'de vatandaşlardan teröre tepki ve Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü Mardin'de vatandaşlardan teröre tepki ve Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü
Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı tahliye edildi Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı tahliye edildi
Galatasaray'dan Başakşehir'e şok gönderme Galatasaray'dan Başakşehir'e şok gönderme

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Eylül 2019 Perşembe 19:13:51 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:15:37

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye göz korkusu

Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Maça baktığımızda detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz." dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve beraberindeki teknik ekip, Alanya Huzurevini ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinlerine önce aşure dağıtan Bulut, daha sonra ağustos ve eylül ayında doğanlar için gerçekleşen doğum günü etkinliğine katıldı.

Bulut, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe müsabakasına diğer maçlara olduğu gibi hazırlandıklarını belirtti.

Rakibin güçlü yanlarını ve zaaflarını iyi bildiklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Baktığımızda lig birincisi olarak, lig ikincisiyle oynuyoruz. Bu konumumuzu vermek istemiyoruz ve var gücümüzle pazartesi günü Fenerbahçe karşısına çıkıp, istediğimiz puanları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Maçın kolay olmayacağını iyi bildiklerini dile getiren Bulut, futbolcularının bunun bilincinde olarak çalıştığını vurguladı.

Karşılaşmanın hazırlıkları için önlerinde birkaç gün daha olduğuna değinen Bulut, "Detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Maçın stresten çok kendilerinde heyecan oluşturduğunu belirten Bulut, sonuçta büyük bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.

"Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak, çünkü o maçlarda istek, arzu biraz daha farklı oluyor." diyen Bulut, şöyle konuştu:

"Rakibimiz iyi bir takım kurdu ama unutmayalım bizim de iyi bir takımımız var. Bunu geçen 3 haftada herkese gösterdik. Bunun üzerine de koymak istiyoruz. Elimizde kaliteli futbolcular var. Sadece ilk 11 değil, yedekten gelen oyuncular da ilk 11'deki oyuncuları zorluyor. İyi tarafı da bu. O yüzden takımın performansı yukarıya doğru seyrediyor. İnşallah bunu uzun süre devam ettiririz."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ