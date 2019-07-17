Emre Mor'un hemen hemen bütün kulüplere teklif edildiği ortaya çıktı

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Avukatıyla beraber İstanbul’a gelen ve Galatasaray’la masaya oturan Emre Mor’da çıkan menajer problemleri transferi yarıda bırakırken, genç yıldızın aslında sadece sarı kırmızılı kulübe değil Avrupa’nın hemen hemen bütün kulüplerine teklif edildiği ortaya çıktı.

CELTA VİGO YILLIK 2,6 MİLYON EURO’DAN KURTULMAK İSTİYOR

Dün ‘Emre Mor’u istemiyoruz’ açıklaması yapan Sportif Direktör Andoni Zubizarreta’nın sol ayaklı futbolcuya kapılarını kapattığı gözlemlenirken, Emre’yi Marsilya dışında Monaco, bazı İngiliz kulüpleri ve Almanların da reddettiği öğrenildi. Milli takım hocası olduğu dönemde 21 yaşındaki futbolcuyla iyi ilişkiler kuran Fatih Terim’in yetenekli orta saha oyuncusuna sahip çıktığı belirtilirken, Emre Mor’un menajer problemlerinin çıkması üzerine Terim’in ‘Temsilcilerinle olan sorunlarını çöz gel, sana kapımız açık’ dediği ifade edildi.

Sanıldığı gibi Emre’ye yıllık 1 milyon Euro vermeyi düşünmeyen Galatasaray’ın performans sözleşmesi teklif ettiği anlaşılırken, sarı kırmızılı kulübün Celta Vigo’yla sözleşmesi devam eden oyuncuya 500 bin Euro teklif ettiği bildirildi.