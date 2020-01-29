Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor
İtalya Serie A'da Maurizio Sarri'nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından Juventus'ta ilk 11 şansını kaybeden ve Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan Emre Can, Borussia Dortmund'a çok yakın...
İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'la sözleşmesi sona erdikten sonra Juventus'a transfer olan ancak sezon başında Maurizio Sarri'nin gelişinin ardından 11'deki yerini kaybeden Emre Can, Borussia Dortmund ile anlaştı.
Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un Paco Alcaser'i 30 milyon Euro'ya Valencia'ya satacağı ve Emre Can'ı renklerine katacağını yazdı. Habere göre; Dortmund, Emre Can için Juventus'a 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. İtalyan ekibi rakamı yukarı çekmeye çalışırken; Dortmund, bu transferi kısa süre içerisinde bitirmeye çalışıyor.
Euro 2020'de oynamak isteyen Emre Can'ın ayrıca Borussia Dortmund ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.
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