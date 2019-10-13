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13 Ekim 2019 Pazar 11:32:46 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:44:10

Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu

A Milli Takım'ın Arnavutluk'u tek golle yendiği maçta kaburgasında kırık meydana gelen Emre Belözoğlu'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildi.
 
Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A Milli Takım kampında devam edecek.
 
EMRE BELÖZOĞLU NE KADAR YOK?
 
1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe'nin Denizlispor, Konyaspor, Tarsus İdman Yurdu (Türkiye Kupası) ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.
 
Bu arada Arnavutluk maçında sakatlanan futbolculardan Mahmut'un sağ ayak bileğinde, Kaan'ın ise patella tendonunda sorun olduğu açıklandı. İki oyuncunun Fransa karşısında büyük olasılıkla forma giymeleri bekleniyor.

(Sporx)

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