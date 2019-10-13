Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu

A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildi.



Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A Milli Takım kampında devam edecek.



EMRE BELÖZOĞLU NE KADAR YOK?



1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe'nin Denizlispor, Konyaspor, Tarsus İdman Yurdu (Türkiye Kupası) ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.



Bu arada Arnavutluk maçında sakatlanan futbolculardan Mahmut'un sağ ayak bileğinde, Kaan'ın ise patella tendonunda sorun olduğu açıklandı. İki oyuncunun Fransa karşısında büyük olasılıkla forma giymeleri bekleniyor.

(Sporx)