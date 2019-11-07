07 Kasım 2019 Perşembe 20:31:47 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 20:41:01
Emre Belözoğlu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek
Sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin bu hafta Kasımpaşa'yla karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sağ kasığında zorlanma olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer almadı.
Emre Belözoğlu'nun yarınki Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor. Emre'nin ayrıca Milli takımın gruptaki son iki maçında oynayabilmesi de beklenmiyor.
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