Emre Belözoğlu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sağ kasığında zorlanma olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer almadı.

Emre Belözoğlu'nun yarınki Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor. Emre'nin ayrıca Milli takımın gruptaki son iki maçında oynayabilmesi de beklenmiyor.