Emre bağlasan durmaz

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TRANSFERİN ÖNÜ AÇILDI

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde dar bütçe nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kendilerine transfer yapamayacaklarını bildirdiğini söylemişti. Borç limitini daha önce yüzde 30 olarak belirleyen TFF, kulüplerin yayın gelirindeki yüzde 13.5’luk kaybı ve artan kur fiyatları nedeniyle borçlanma limitini yüzde 40’a yükseltti. Bu gelişmeyle Kartal’ın transferde önü açıldı. Gözler ise Sivasspor’un milli yıldızı Emre Kılınç’a çevrildi

İŞİ OCAKTA BİTİRECEK

SİYAH-Beyazlılar devre arasında Emre’yi kadrosuna katmayı planlıyor. 24 yaşındaki orta saha/kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Sözleşme bitimine 6 ay kala oyuncuyla resmi olarak görüşme hakkı bulunan Beşiktaş, sezon sonunu beklemeden, işi ocak ayında bitirmek istiyor. Lider durumdaki Yiğido ise yıllık 350 bin euroya oynayan Emre’ye en fazla 500 bin euro verebileceğini ilettiği için yeni sözleşme imzalanmadı

ÇALIMBAY: YERİNE ALMALIYIZ

BEŞİKTAŞ bu transferi bitirebilmek için bir miktar paranın yanı sıra Lens ile Güven'i de kiralık olarak Sivas’a teklif edecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın oyuncusuyla konuştuğu ve ayrılık kararına saygı duyduğu öğrenildi. Çalımbay’ın transfer için, “Gitmek isteyen oyuncuyu bağlayamazsınız. Aklı oradayken bize burada katkı sağlayamaz. Emre, Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde de oynayabilecek bir yetenek. Giderse yerine birisini bulmamız gerekecek” dediği aktarıldı.