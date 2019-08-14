Emiliano Sala'nın ölmeden önce karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nin (AAIB) toksikoloji raporunda, Sala'nın kanında "inme, bilinç kaybı ya da kalp krizine neden olabilecek denli yüksek karbon monoksit tespit edildiği" belirtildi.



Raporda İngiliz pilot David Ibbotson'ın cesedine hâlâ ulaşılamadığı belirtilerek onun da karbon monokside maruz kalmış olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.



AAIB'nin hava kazaları departmanı yöneticisi olan Geraint Herbert, Ibbotson ve Sala'nın zehirli gaza, kazadan önce maruz kaldığına inanıldığını da söyledi.



Herbert, karbonmonoksidin nasıl kabine girdiğinin araştırıldığını da ekledi.