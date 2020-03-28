Koronavirüse yakalanan Dybala yaşadıklarını anlattı: Nefes almakta çok zorlanıyordum!

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala koronavirüsün etkilerini nasıl hissettiklerini açıkladı.

Turin'deki evinde istirahat eden Arjantinli futbolcu, kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamada şiddetli semptomlar yaşadığını ancak şimdilerde kendisini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.

Dybala, "Beş dakikada yoruluyordum. Nefes alamaz hale geliyordum. Kaslarım ağrıyordu. Şimdi daha iyiyim. Daha rahat hareket edebiliyorum ve egzersizler yapıyorum" diye konuştu.