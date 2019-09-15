15 Eylül 2019 Pazar 15:21:36 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 16:59:50
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu
2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu kazanmak için parkede...
2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu kazanmak için parkede...
CANLI ANLATIM
MAÇ SONUCU | Arjantin 75-95 İspanya
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Arjantin 47-66 İspanya
İLK YARI SONUCU | Arjantin 31-43 İspanya
İLK ÇEYREK SONUCU | Arjantin 14-23 İspanya
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