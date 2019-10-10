Dualar ve yürekler Mehmetçik’le

GÜNEŞ

■ Beşiktaş kulübü sosyal medya hesaplarından “Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şanlı ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Dualarımız ve Kalplerimiz Mehmetçiklerimizle...”, F.Bahçe ise “İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerimizle...” dedi.

GALATASARAY: Ülkemizin bağımsızlığının ve güvenliğinin teminatı ve koruyucusu Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler diliyoruz.

TRABZONSPOR: Her şart ve koşulda sizinleyiz!

M. BAŞAKŞEHİR: Şanlı Ordumuza Barış Pınarı Harekatı'nda muvffakiyetler diliyoruz. Dualarımız ve Kalplerimiz Mehmetçiklerimizle...

KONYASPOR: Ayağınıza taş değmesin. Başınız öne eğilmesin. Bombalar, kurşunlar kılınıza zarar vermesin. Sancağımız, bayrağımız yere inmesin, ezanımız dinmesin. Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin.

SİVASSPOR: Ülkemizin güvenliği, aziz milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Destek ve dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle birlikte.

YENİ MALATYASPOR: Dualarımız ve yüreğimiz sizlerle!