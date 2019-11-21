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21 Kasım 2019 Perşembe 10:33:32 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:34:40

Doncic'in tarihe geçtiği maçta Mavericks'ten Warriors'a 48 sayı fark

NBA'de Doncic, takımının 142-94 kazandığı maçta 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle oynayarak NBA'de üst üste iki karşılaşmada en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç basketbolcu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double"lık performansıyla tarihe geçtiği maçta Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla 142-94 yendi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Doncic'in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede ağırladığı Warriors'ı 142-94 mağlup etti.

Doncic, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç oyuncu oldu.

Bu sezon 9. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti.

Warriors'ta Eric Paschall'ın 22, Ky Bowman'ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 1 asistle tamamladı.

Cleveland Cavalierslı Cedi Osman ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayı 3 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 3 top çalmayla bitirdi.

NBA'e 2 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 138-132

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 109-104

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 101-91

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-100

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 142-94

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 127-135

Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-97

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 109-89

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 95-103

Denver Nuggets-Houston Rockets: 105-95

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 107-104 (Uzatmada)

(AA)

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