16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:44:38
Diyarbakır’daki annelere destek
ÇOCUKLARININ dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine bir destek de Trabzonspor tribünlerinden geldi.
GÜNEŞ
■ Bordo-Mavili taraftarların kuzey kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ile annesinin fotoğrafı, Trabzonlu şehit Akın Çelebi ve HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte yer verilerek, “Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız.” ifadelerine yer verildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT