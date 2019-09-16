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16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:40:22

Del Bosque sendromu

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Beşiktaş macerası pek iç açıcı başlayamadı. Siyah-Beyazlılar son 15 yılın en kötü başlangıcını yaparken Avcı’nın performansı 9 eski hoca arasından yalnızca Vicente Del Bosque’yi geçebildi.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, ilk 4 haftadaki performansıyla lige son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep deplasmanında 3-2 kaybederek 4 haftada 4 puanda kaldı. 2004-05 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Kartal, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etmişti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Avcı’nın takımı son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını geçiren Beşiktaş’ı oldu ve ilk kez eksi averaj yaşadı.

DEL BOSQUE’DEN SONRA İLK

 ■ ABDULLAH Avcı, kendisinden önce siyah-beyazlı takımı çalıştıran 9 teknik adama göre daha kötü bir başlangıç yaptı. 2004-05 sezonunda takımın başında, daha sonra Dünya ve Avrupa şampiyonu olacak İspanyol Del Bosque bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş sezona teknik direktörler Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile başladı.

GÖZLER UEFA AVRUPA LİGİ’NDE

 ■ KARTAL, UEFA Avrupa Ligi’nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Burak ile Oğuzhan takımla çalışmalara başladı. Bugün izin yapacak olan takım çalışmalarına yarın devam edecek. Ancak Ümraniye’ye kapanan Avcı ve ekibi, Slovak şampiyonunu devirmek için plan yapıyor. Başakşehir kariyerinde Avrupa’da başarısız sınavlar veren Avcı, bu gidişatı değiştirmek istiyor.

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