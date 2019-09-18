18 Eylül 2019 Çarşamba 20:17:02 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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