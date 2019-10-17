Cristiano Ronaldo Lionel Messi’yi ikiye katladı

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10 yıldan fazla süredir “dünyanın en iyi futbolcusu” unvanı için Barcelonalı Messi ile çekişen Juventuslu Cristiano Ronaldo, rakibini Instagram gelirinde ikiye katladı. Portekizli star, Instagram’da 38.2 milyon sterlinlik gelir elde ederken, Messi ise 18.7 milyon sterlinle ikinci sırada yer aldı. 34 yaşındaki CR7, geçen 12 ay boyunca 34 sponsorlu paylaşım yaparak her bir gönderi için 780 bin sterlin kazandı. Messi daha fazla (36) gönderi yapmasına rağmen paylaşım başına 518 bin sterlin aldı.