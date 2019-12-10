10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:42:00
'Çocuğu da ben tutayım'
ALANYASPOR maçında yaptığı inanılmaz kurtarışlarla G.Saray’ın 3 puan almasında başrolü oynayan Muslera’nın keyfi yerinde...
GÜNEŞ
■ Geçtiğimiz günlerde 2. kez baba olan Uruguaylı, yılbaşı hazırlıklarına şimdiden başladı. Eşi Patricia Callero ve iki çocuğuyla birlikte aile pozu veren Nando, bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. G.Saraylı taraftarlar ise altına, “Tamam çocuğu da ben tutayım” şeklinde espriler yapıldı.
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