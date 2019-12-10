GÜNEŞ

■ Geçtiğimiz günlerde 2. kez baba olan Uruguaylı, yılbaşı hazırlıklarına şimdiden başladı. Eşi Patricia Callero ve iki çocuğuyla birlikte aile pozu veren Nando, bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. G.Saraylı taraftarlar ise altına, “Tamam çocuğu da ben tutayım” şeklinde espriler yapıldı.