Chelsea özel maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti
Chelsea, Japonya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.
Japonya'da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı'nda karşılaştı.
Eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.
Barcelona, kupadaki ikinci maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla karşı karşıya gelecek.
(AA)
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