Chelsea, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı

Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ülkenin en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterilen Hudson-Odoi, Chelsea formasıyla geçen sezon 24 maçta 5 kez ağları sarsmasının ardından İngiltere Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada görev almıştı.

Geçen sezonun sonlarına doğru aşil tendonundan sakatlanan genç futbolcunun tedavi süreci devam ediyor. (AA)