08 Kasım 2019 Cuma 14:03:35 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 14:04:59
Çağla Büyükakçay, Fransa'da çeyrek finalde
Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, Sait-Etienne tenis turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Fransa'da düzenlenen turnuvada Çağla Büyükakçay, Marina Melnikova ile karşılaştı. Rus rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle yenen Büyükakçay, çeyrek finale yükseldi.
(TRT Spor)
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