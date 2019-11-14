Burak Yılmaz: 'Biz çok güzel bir ülkeyiz'

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Hayırlı olsun. Oralarda olmayı hak eden bir ülkeyiz. Çok güzel bir jeneraysyon. Oralarda olmayı hak ediyoruz. Çok güzel hocalarımız var. Her toplantımızda Mehmetçikleri andık. Bugün gol atamadık ama onlara armağan ediyoruz. Her zaman kalbimizde. Biz çok güzel bir ülkeyiz.