Boston Celtics, Charlotte Hornets’i 108-87 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı
NBA’de Boston Celtics, Spectrum Center’da karşılaştığı Charlotte Hornets’i 108-87 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı.
NBA’de Boston Celtics, Spectrum Center’da karşılaştığı Charlotte Hornets’i 108-87 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı. NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets’i 108-87’lik skorla mağlup ederek 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Celtics’te Jayson Tatum 23 sayı, 9 ribaund, Gordon Hayward 20 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Ligde 4. yenilgisini alan Charlotte’ta ise Miles Bridges 18 sayı, 10 ribaund ve Devonte Graham 15 sayı, 4 ribaund ile oynayarak takımına katkıda bulundu.
NBA’de günün sonuçları şöyle:
Charlotte Hornets: 87 - Boston Celtics: 108
San Antonio Spurs: 121 - Oklahoma City Thunder: 112
Phoenix Suns: 108 - Miami Heat: 124
Los Angeles Clippers: 107 - Portland Trail Blazers: 101
(İHA)
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