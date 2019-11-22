'Bizi Fenerbahçe ile karıştırmayın'

GÜNEŞ

■ GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu... Falcao için çıkan ‘sakat sakat’ alındı haberlerine büyük tepki gösteren Cengiz, “Falcao düzelecek. Falcao bir gönül insanı, ben söyledim insanlar anlamadı. Falcao'nun Türkiye'yi Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün? Falcao para için gelmedi. Her halde insanlar kendisi gibi düşünüyor. Kanı sarı-kırmızı aktığı için de gelmedi, futbol tutkusu nedeniyle geldi” dedi.

SALAK DEĞİLİZ SAKAT ALMADIK

■ ELEŞTİRİLERİNE devam eden Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Taraftardan sabır istiyorum. Falcao zaten onur bir insan. Herkes 'Falcao'ya paraları bastınız' diyor ama öyle bir şey yok. Falcao'nun ayağında ödemli iltihap oluştu. Doktorlar, 'En az iki yıl daha oynamak istiyorsan bu ödem gitmeli' dediler. Aşil tendonu önemli. Falcao sakat gelmedi, kimse salak değil, biz de değiliz! Biz bazıları gibi önce imza attırıp sonra sağlık kontrolüne sokmayız.”

G.SARAY’A HİZMET EDECEK

■ MUSTAFA Cengiz, Falcao ile ilgili sözlerini “Üst düzey futbolcu bunlar, farklı tedaviler gerekiyor. İspanya'ya gitmesi bizim doktorun kontrolü altında. Fazla sürmez dönüşü, Trabzonspor maçına inşallah yetişir. Falcao'yu Real Madrid de istedi ama şu an gelen bir talep yok. Falcao, Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet edecek. ESPN'in araştırmalarında Falcao ve Galatasaray hala en çok konuşulan isimler! Falcao çok daha yüksek teklif aldı ama Monaco'da kalmadı” diyerek tamamladı.

FALCAO DÜNYA STARI

■ FALCAO’YLA ilgili çıkan transfer haberlerine değinen Mustafa Cengiz, “Biz de görüyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz. Falcao bir dünya starı, kendisi için her zaman transfer teklifleri oluyor. Daha önce de Real Madrid ve Atletico Madrid istemişti ama biliyorsunuz Falcao, Galatasaray'ı seçti” dedi

KAYYUMDAN KURTARDIK

■ GELİR-gider dengesini sağlamak için süreye ihtiyaçları olduğunun altını çizen Galatasaray Başkanı, “Gider gelirin 4 katı. 4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var. Ödeme yapmadan 4 yıl geçirmemiz gerekir. Biz 5 sene üst üste zarar eden Sportif AŞ’yi kâra geçirdik, kayyumdan kurtardık. Geçmiş yıldan gelen sorunlar boynumuza binmiş durumda. Bizim nasıl kar elde ettiğimiz açık ortada. 1 milyar lira gelir barajını aştık” şeklinde konuştu.

İŞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

■ SARI-KIRMIZILI kulübün 2 yılda 3 kez seçime gittiğini hatırlatan Cengiz, “Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazık da çakmadık. 'Ekmedim bostan, yemedim karpuz' lafı var. Biz onurumuzla çekilmesini iyi biliriz. Biz bir aşkın bir gönlün sevdanın peşindeyiz bunu herkes böyle bilsin. Camiamın ve çalışanlarımın dikkatini çabasını seçime yönlendirmem. Benim gündeminde başka konular var” diye konuştu.

FATİH HOCA İLE SORUNUMUZ YOK

■ FATİH Terim’le aralarında her hangi bir sıkıntının olmadığının altını çizen Mustafa Cengiz, “Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Biz çocukluk aşkımızın peşindeyiz. Florya ile bir sorunumuz yok. Hocayla daha dün düğündeydik. O da gülüyor biz de gülüyoruz. Ben basketbola, voleybola hiç birine karışmıyorum. Florya'nın bir sorunu varsa Abdurrahim (Albayrak) Bey anlatır. Böyle yargıya nasıl varıyorlar bilmiyorum” diye konuştu.

500 MiLYON TL VERGi ÖDEDiK

■ CENGİZ, 2 yılda ödedikleri verginin nakit olarak 288 milyon lira olduğunu kaydederek, “200 milyon liralık bölümünü de yapılandırdık. Biz 500 milyon liralık vergiyi hallettik. Bunun 300'ünü ödedik. 104 milyon lirası stopaj olarak amatörlere kaynak aktardık. Toplam 155 milyon euro transfer yükümlüğümüz var. Her 2 ayda bir 200 milyon liraya yakın bir bedeli karşılamak durumundayız” ifadelerini kullandı.