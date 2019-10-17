17 Ekim 2019 Perşembe 17:09:11 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:15:44
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu
20 Ekim pazar günü seçime gidecek olan Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belli oldu.
20 Ekim pazar günü seçime gidecek olan Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belli oldu.
İşte Serdal Adalı'nın listesi:
Emin Önal
Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemre
Ahmet Selçuk Sert
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Yücel Biçer
Melih Aydoğdu
Yedekler:
Süha Taşpolatoğlu
Kemal Çiloğlu
Erdal Karacan
Ahmet Oğuz Uçanlar
Uğur Fora
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