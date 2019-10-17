Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

20 Ekim pazar günü seçime gidecek olan Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belli oldu.

İşte Serdal Adalı'nın listesi:

Emin Önal

Hüseyin Yücel

Doğan Küçükemre

Ahmet Selçuk Sert

Ahmet Akçelik

Hicabi Gökdereli

Yücel Biçer

Melih Aydoğdu

Yedekler:

Süha Taşpolatoğlu

Kemal Çiloğlu

Erdal Karacan

Ahmet Oğuz Uçanlar

Uğur Fora