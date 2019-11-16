Beşiktaş'ta şaşkınlık yaratan Lens teklifi

Jeremain Lens'i elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, Feyenoord ile masaya oturdu.

Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.

HEMEN MASADAN KALKTILAR

Ancak Hollanda kulübünün teklifinin Siyah- Beyazlılar'ı şok ettiği öğrenildi. Feyenoord'un Lens'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın 2.3 milyon Euro'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.

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