Beşiktaş yönetimin "feda" istediği ilk isim Jeremain Lens olmuştu… Hollandalı oyuncu hem feda talebini reddetti. Hem de kendisini isteyen Sivasspor'a gitmeyi kabul etmedi.

Yönetim takımın Vida ve Karius'tan sonra en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olan Hollandalı isme "yüzde 50 oranında indirim yapmayacaksan git" diyecek.

Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifleri değerlendirmesini isteyecek. Aksi taktirde Lens'in PAF takımına gönderilmesi bile gündeme gelecek.