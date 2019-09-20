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20 Eylül 2019 Cuma 10:24:20 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:35:52

'Beşiktaş'ın bu durumu kabul edilebilir değil'

Daha kısa bir süre önce Avrupa’da fırtına gibi esen, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider çıkma başarısını gösteren Beşiktaş'ın Slovan Bratislava karşısında 2-1 önde giderken birbirinden basit hatalarla 4-2 yenilmesi Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı.

Daha kısa bir süre önce Avrupa’da fırtına gibi esen, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider çıkma başarısını gösteren Beşiktaş'ın Slovan Bratislava karşısında 2-1 önde giderken birbirinden basit hatalarla 4-2 yenilmesi Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı. Spor yazarlarının gündeminde de Beşiktaş var.

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, “Bu kadar felaket bir takım savunmasının benzerini son zamanlarda hiç görmedim... Aslında gördüm Gaziantep'te! Hiç ders çıkarılmamış. En büyük özelliği kapasitesi sınırlı bir takım olan Bratislava, Beşiktaş'a dört gol atıyor dört de kaçırıyor. Çünkü ilerde kaptırılan toptan sonra defans bloğunun arkada 40 metre genişlik bırakması bir intihar girişimidir” diyor. 
 
Spor yazarı Cem Dizdar, “Sahadaki kadronun maçı koparıp güvenli oyun aşamasına geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Hele ki beraberlikten sonra kopuş ve uzatmadaki çöküş açıklanabilir gibi değil” görüşünde.
 
Fatih Doğan bugünkü Sabah gazetesinde “Burak Yılmaz ve Atiba döner Beşiktaş'ın dertleri biter" diyordum. Slovakya'da emin oldum ki Beşiktaş'ın "bireysel panik ve hatalardan" sıyrılması da gerekiyor” görüşünü paylaşıyor.
 
Fotomaç yazarı Sinan Vardar hakeme de tepki gösterdiği yazısında “Beşiktaşlı şaşkın ve sistemin oturmasını bekliyor. "Bu sistem nereden ve nasıl gelecek?" Bu arada Avcı'nın sistemiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan çakılı ön libero Elneny'i kim transfer etmiş çok merak ettim..” diyor. 

Beşiktaş’ın sahadaki yapısal sorunları çözememesi halinde Fenerbahçe’nin geçen sene düştüğü durumdan daha kötüsünü yaşayabileceğini belirten Kenan Başaran Hürriyet’teki yazısında “Herkes bu Beşiktaş ile oynamak ister. Çünkü tüm rakipleri çok rahat gol pozisyonuna giriyor. Buna karşın Beşiktaşlı futbolcular, yüzde 70 topa sahip olup 700 küsur pas yapsa da golcüsü net bir pozisyona giremiyor” görüşünü paylaşıyor. 
 
Dökülüyoruz diyen Turgay Demir ise Fotomaç’taki yazısında “Beşiktaş güle oynaya kazanacağı bir maçı 4-2 kaybetti. Bu saçmalık, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir takım bu kadar zor gol atıp, bu kadar kolay yiyorsa sorun büyük demektir. Beşiktaş'tan bu sezon bir şey olmaz bunu zaten biliyoruz ama bu kadar da kötü olmamalı. Yazık” ifadelerini kullanıyor.  

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