Beşiktaş Sompo Sigorta takımından depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında D Grubu'nda salı günü Litvanya temsilcisi Neptunas'ı ağırlayacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

D Grubu'nda çıktığı 12 maçın 6'sını kazanıp, 6'sında mağlup olan siyah-beyazlı takım, 4. sırada bulunuyor. Neptunas ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile Fransa'nın JDA Dijon takımının çıkmayı garantilediği grupta ilk 4'te yer alarak play-off'lara kalmak için mücadele ediyor.

- Depremzedeler için yardım organizasyonu

Karşılaşmada Beşiktaş Kulübü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde etkilenenler için yardım organizasyonu düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların maçın devre arasında sahaya atacağı atkı ve bereleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacak.

(AA)