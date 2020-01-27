Beşiktaş Sompo Sigorta takımından depremzedeler için yardım kampanyası
Beşiktaş Kulübü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde etkilenenler için yardım organizasyonu düzenleyecek.
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında D Grubu'nda salı günü Litvanya temsilcisi Neptunas'ı ağırlayacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
D Grubu'nda çıktığı 12 maçın 6'sını kazanıp, 6'sında mağlup olan siyah-beyazlı takım, 4. sırada bulunuyor. Neptunas ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile Fransa'nın JDA Dijon takımının çıkmayı garantilediği grupta ilk 4'te yer alarak play-off'lara kalmak için mücadele ediyor.
- Depremzedeler için yardım organizasyonu
Karşılaşmada Beşiktaş Kulübü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde etkilenenler için yardım organizasyonu düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların maçın devre arasında sahaya atacağı atkı ve bereleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacak.
(AA)
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