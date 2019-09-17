Beşiktaş maç tekrarı başvurusundan vazgeçti
Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunma kararı almıştı ancak siyah-beyazlılar, TFF'den konuya dair bir karar çıkmayacağını düşünerek başvurudan vazgeçti.
Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti.
TFF'nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti.
Beşiktaş, Gazişehir maçının henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe göstererek ve Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunmayı planlıyordu ancak alınan kararla bu başvuru iptal edildi.
(İHA)
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