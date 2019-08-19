Beşiktaş, Luan’ın transferi için düğmeye bastı

Ligin ilk maçında Sivas’tan fark yiyen Beşiktaş’ta gol yollarındaki sıkıntı gün yüzüne çıkarken, forvet için listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kanatlarda da oynayabilen Luan’ın (Luan Guilherme de Jesus Vieira) transferi için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Kartal, ilk olarak 26 yaşındaki Sambacı ile yıllığı 2 milyon euroya el sıkışırken, kulübü Gremio’ya da 4 milyon euro teklif etti. Kapıyı 10 milyon eurodan açan Gremio indirime yanaşmazsa krilama formülü devreye sokulacak. (Star Spor)