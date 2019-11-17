Beşiktaş golcü için Krmencik ve Kodjia ile temas halinde

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KARTAL’DA forvet takviyesi için çalışmalara hız verildi. Burak Yılmaz’ın sakatlandığı dönemde Umut Nayir ve Güven Yalçın’dan beklediği katkıyı alamayan Siyah-Beyazlı teknik heyetin, yönetimden takviye istemesi sonrası yapılan çalışmalarda iki isim üzerinde durulduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın listesindeki golcü adayları Victoria Plzen’de oynayan Michael Krmencik ile Aston Villalı Jonathan Kodjia. Her iki oyuncu için de girişimler sürerken, yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kodjia’yı ucuz bir fiyata almanın hesabını yapıyor.