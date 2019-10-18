Beşiktaş 34. başkanını seçmek için toplanıyor

  • Bist 100
    98430.7
  • Dolar
    5,7880
  • Euro
    6,4524
  • Altın
    276,8820
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Müslüm filmi TV'de ilk kez saat kaçta hangi kanalda? Müslüm Gürses'i kimler canlandırdı? Müslüm filmi TV'de ilk kez saat kaçta hangi kanalda? Müslüm Gürses'i kimler canlandırdı?
Sarri'den Merih'in asker selamına yanıt Sarri'den Merih'in asker selamına yanıt
Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı
Türkiye ile ABD'nin vardığı anlaşmanın şifrelerini Ceyhun Bozkurt yorumladı: Bu Türkiye'nin başarısıdır Türkiye ile ABD'nin vardığı anlaşmanın şifrelerini Ceyhun Bozkurt yorumladı: Bu Türkiye'nin başarısıdır
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı
2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu 2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu
Müslüm Gürses ne zaman vefat etti? İşte Müslüm Gürses'in hayatı Müslüm Gürses ne zaman vefat etti? İşte Müslüm Gürses'in hayatı
Seçimde kadın görevlinin başörtüsünü çekene ceza Seçimde kadın görevlinin başörtüsünü çekene ceza
Booking kararı emsal olacak Booking kararı emsal olacak
Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı
Merkez Bankası yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,69'a geriledi Merkez Bankası yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,69'a geriledi
Lübnan halkı yönetime karşı isyan bayrağını açtı Lübnan halkı yönetime karşı isyan bayrağını açtı
Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü
Hagibis Tayfunu Japonya'da 38,3 milyar yenlik zarara yol açtı Hagibis Tayfunu Japonya'da 38,3 milyar yenlik zarara yol açtı
Pelin Akil ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdi Pelin Akil ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdi
KYK kredisi kimlere çıkar? KYK bursu kimlere çıkar? KYK kredisi kimlere çıkar? KYK bursu kimlere çıkar?
Beşiktaş 34. başkanını seçmek için toplanıyor Beşiktaş 34. başkanını seçmek için toplanıyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA'ya sitem Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA'ya sitem
Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu
Büyükelçi Akgün, Tayland basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı Büyükelçi Akgün, Tayland basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
BM'den terör örgütü YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama BM'den terör örgütü YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama
Eski Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sani: Mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor Eski Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Sani: Mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor
Lagarde, ECB Başkanı olarak atandı Lagarde, ECB Başkanı olarak atandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ekim 2019 Cuma 15:29:26 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:30:24

Beşiktaş 34. başkanını seçmek için toplanıyor

Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilecek.

Siyah-beyazlı kulübün 116 yıllık tarihinde bugüne kadar 33 başkan görev yaptı. 

Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

En uzun süreli başkan Seba

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

7,5 yıllık Fikret Orman dönemi

Beşiktaş'ta görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman'ın başkanlığı 7,5 yıl sürdü.

Siyah-beyazlı kulübün başına ilk olarak 2012'de getirilen Orman, 24 Eylül'de görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Beşiktaş Kulübü başkanları

Beşiktaş Kulübünün 116 yıllık geçmişinde, tarihsel sıraya göre başkanlık yapan kişiler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ