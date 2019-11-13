'Belki bir gün dönerim'

  • Bist 100
    104036
  • Dolar
    5,7745
  • Euro
    6,3597
  • Altın
    270,9070
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Simon Kjaer hareketliliği! Devre arasında... Fenerbahçe'de Simon Kjaer hareketliliği! Devre arasında...
İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına tepki gösterdi İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına tepki gösterdi
Başkan Erdoğan ABD'ye gitti! FETÖ'cü Enes Kanter ortaya çıktı Başkan Erdoğan ABD'ye gitti! FETÖ'cü Enes Kanter ortaya çıktı
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında
Başkan Erdoğan, Trump'a bu kitabı götürdü Başkan Erdoğan, Trump'a bu kitabı götürdü
Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı
Fatih Terim Sinan Gümüş'ün dönüşüne sıcak bakıyor Fatih Terim Sinan Gümüş'ün dönüşüne sıcak bakıyor
İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi
Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı 21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş! 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş!
YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı
İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
Bolivya'da şiddet hız kesmiyor Bolivya'da şiddet hız kesmiyor
Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek
Devlet Bahçeli'den ABD çıkışı Devlet Bahçeli'den ABD çıkışı
Konyaspor Aykut Kocaman ile galibiyet hasreti çekiyor Konyaspor Aykut Kocaman ile galibiyet hasreti çekiyor
Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı! Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 23:52:49

'Belki bir gün dönerim'

Galatasaray’ın ve Türkiye’nin kendisi için özel olduğunu belirten Hagi, "Dürüst olmak gerekirse Galatasaray’daki günlerimi özlüyorum. Galatasaray’da geçirdiğim dönem fantastik bir dönemdi. Belki bir gün geri geliriz" dedi.

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN efsane ismi Georghe Hagi, taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı takımdaki yıllarının çok özel olduğunu belirten Rumen futbol adamı, “Türkiye'de kendimizi çok iyi hissediyorduk. Ailem ile uyum sağlamıştık. Tahmin ediyorum bu iyi futbol oynamama da yansıdı. Yani kendimi iyi hissettiğim için çok iyi oynadım. Dürüst olmak gerekirse oradaki günlerimi özlüyorum. Galatasaray’da geçirdiğim dönem fantastik bir dönemdi ve belki bir gün geri geliriz” dedi.

ÇOK GÜÇLÜ BİR EKİPTİK

 ■ HAGİ, şöyle devam etti: “Galatasaray’da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için harikaydı. Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye’de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA kupasını kazandık. Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. A Milli Takım'a 13 oyuncu verdik. 2002 Dünya Kupası'na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13’ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti.”

G.SARAY AVRUPA TAKIMI

 ■ SARI-KIRMIZILILAR’IN mevcut durumunu da değerlendiren Georghe Hagi, “Galatasaray’ı değerlendirmem benim için zor ama biliyorum ki içerde çok iyi durumda. Şampiyonluklar kazandı. Romanya’dan gördüğüm kadarıyla iyi gidiyorlar. Avrupa kısmına gelince, biraz daha çalışmak gerekiyor. Galatasaray bir Avrupa takımı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa takımları. Avrupa’da iyi zaferler almak ve güçlü olmak önemli. İçerdeki maçlar her zaman önemli büyük takımlar arasında” diye konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ