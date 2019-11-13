'Belki bir gün dönerim'

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN efsane ismi Georghe Hagi, taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı takımdaki yıllarının çok özel olduğunu belirten Rumen futbol adamı, “Türkiye'de kendimizi çok iyi hissediyorduk. Ailem ile uyum sağlamıştık. Tahmin ediyorum bu iyi futbol oynamama da yansıdı. Yani kendimi iyi hissettiğim için çok iyi oynadım. Dürüst olmak gerekirse oradaki günlerimi özlüyorum. Galatasaray’da geçirdiğim dönem fantastik bir dönemdi ve belki bir gün geri geliriz” dedi.

ÇOK GÜÇLÜ BİR EKİPTİK

■ HAGİ, şöyle devam etti: “Galatasaray’da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için harikaydı. Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye’de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA kupasını kazandık. Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. A Milli Takım'a 13 oyuncu verdik. 2002 Dünya Kupası'na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13’ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti.”

G.SARAY AVRUPA TAKIMI

■ SARI-KIRMIZILILAR’IN mevcut durumunu da değerlendiren Georghe Hagi, “Galatasaray’ı değerlendirmem benim için zor ama biliyorum ki içerde çok iyi durumda. Şampiyonluklar kazandı. Romanya’dan gördüğüm kadarıyla iyi gidiyorlar. Avrupa kısmına gelince, biraz daha çalışmak gerekiyor. Galatasaray bir Avrupa takımı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa takımları. Avrupa’da iyi zaferler almak ve güçlü olmak önemli. İçerdeki maçlar her zaman önemli büyük takımlar arasında” diye konuştu.