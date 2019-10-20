20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 09:06:05
Belhanda krizi
G.SARAY’ın son iki şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan futbolcularından Younes Belhanda, son haftalarda ortalarda gözükmüyor.
GÜNEŞ
■ Sivasspor maçında varlığıyla yokluğu bir olan yıldız orta saha, Fatih Terim kendisini oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Terim’in en güvendiği isimlerden biri olan Fas’lı futbolcunun formsuzluğu, Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi sıkıntı yaratıyor. Belhanda’nın eşi Amal’ın da önceki gün oynanan maça gelmesi, yıldız futbolcuya moral olamadı.
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