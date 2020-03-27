Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bu akşam yayımlanacak programa konuk olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan bu akşam canlı yayımlanacak "Eşit Ağırlık" programına konuk olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakan Kasapoğlu'nun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'yla beraber katılacağı program saat 20.00'de başlayacak.

Program, Youtube kanalından canlı yayımlanacak.