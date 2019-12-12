Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı geride kalırken Bayern Münih sergilediği performansla turnuva tarihine geçti.

B Grubu'nda Tottenham, Olympiakos ve Kızılyıldız ile mücadele eden Alman devi çıktığı altı maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Grup maçlarında 24 gol atıp 5 gol yiyen Almanlar, +19'luk averajın sahibi oldu.

Aldığı sonuçlarla grubunu domine eden Bayern Münih, bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi grup performansının da sahibi oldu.

Alman devi grup maçları boyunca Tottenham'ı deplasmanda 7-2 evinde 3-1, Kızılyıldız'ı deplasmanda 6-0 evinde 3-0 ve Olympiakos'u deplasmanda 3-2 evinde ise 2-0 mağlup etti.

Robert Lewandowski 17 takımdan fazla gol attı

Bayern Münih rekorları alt üst ederken Robert Lewandowski'nin performansı da dikkat çekti. Takımıyla 6 maçın 5'inde sahada olan Lewandowski bu maçlarda 10 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde an itibarıyla gol krallığında zirvede yer alan Polonyalı golcünün arkasında 8 golle Erling Haaland ve 6 golle Harry Kane bulunuyor.

Grup etabında 10 gole ulaşan Robert Lewandowski, turnuvadaki 32 takımın 17'sinden daha fazla gol attı. 4 takım ise Lewandowski ise eşit gole sahip oldu. Yıldız futbolcudan daha fazla gol atan takım sayısı ise 11.