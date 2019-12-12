Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak son 16 turuna yükselen Bayern Münih, turnuva tarihinin en iyi grup sonucunu elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı geride kalırken Bayern Münih sergilediği performansla turnuva tarihine geçti.
B Grubu'nda Tottenham, Olympiakos ve Kızılyıldız ile mücadele eden Alman devi çıktığı altı maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Grup maçlarında 24 gol atıp 5 gol yiyen Almanlar, +19'luk averajın sahibi oldu.
Aldığı sonuçlarla grubunu domine eden Bayern Münih, bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi grup performansının da sahibi oldu.
Alman devi grup maçları boyunca Tottenham'ı deplasmanda 7-2 evinde 3-1, Kızılyıldız'ı deplasmanda 6-0 evinde 3-0 ve Olympiakos'u deplasmanda 3-2 evinde ise 2-0 mağlup etti.
Robert Lewandowski 17 takımdan fazla gol attı
Bayern Münih rekorları alt üst ederken Robert Lewandowski'nin performansı da dikkat çekti. Takımıyla 6 maçın 5'inde sahada olan Lewandowski bu maçlarda 10 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde an itibarıyla gol krallığında zirvede yer alan Polonyalı golcünün arkasında 8 golle Erling Haaland ve 6 golle Harry Kane bulunuyor.
Grup etabında 10 gole ulaşan Robert Lewandowski, turnuvadaki 32 takımın 17'sinden daha fazla gol attı. 4 takım ise Lewandowski ise eşit gole sahip oldu. Yıldız futbolcudan daha fazla gol atan takım sayısı ise 11.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT