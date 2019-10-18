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18 Ekim 2019 Cuma 12:19:13 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 12:20:32

Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla Basketbol Süper Ligi'nin isminin ING Basketbol Süper Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile ING Türkiye arasında anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşma neticesinde erkek basketbolunun en üst organizasyonu, 3 sezon boyunca ING Basketbol Süper Ligi adıyla düzenlenecek.

Shangri-La Bosphorus'ta düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz katıldı.

Türkoğlu: "Kahraman ordumuza minnet duygularımızı, kalpten desteğimizi belirtmek istiyorum"

Burada açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, spora verilen desteğin önemine değinirken, devletin spora ciddi katkı sağladığını ve bu katkının artarak devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de konuşan Türkoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimize ve kahraman ordumuza minnet duygularımızı, kalpten desteğimizi belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde bu operasyonda bizleri tekrar sporun çatısı altında birleştiren, ay-yıldızlı formalarıyla cephedeki askerlerimize selam gönderen sporcu kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Gökgöz: "Biz 5 yıldır bu sponsorluğa yatırım yapıyoruz"

ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, TBF ile 2014 yılından beri sürdürdükleri iş birliğine yeni bir boyut kazandırdıklarını aktardı.

Yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Gökgöz, "Biz 5 yıldır bu sponsorluğa yatırım yapıyoruz. 5 yıldır bunu gururla sürdürüyoruz. Şimdi ise yeni bir aşamaya taşıyoruz. Yenilikçi anlayışımızı basketbolla örtüştürüyoruz. Biz basketbolun meydan okuyan, yeniliklere açık, akıcı ruhuyla kendimizi çok özdeşleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(AA)

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