Başkent'te kritik randevu

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 8 puanla 12. sırada yer alan Beşiktaş, aynı puanda yer alan Ankaragücü’yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın yapılacak olağanüstü seçimli kongre öncesinde mutlak 3 puan almayı hedefleyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, yeni yönetime moralli bir başlangıç hediye etmek istiyor. Ankara Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

5 OYUNCU SAKAT

■ SİYAH-Beyazlılar'da bugünkü maçta 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou Ankara kafilesinde yer almadı. Gökhan’ın yerine Douglas’ın, Ruiz’in yerine Necip’in, N’Koudou’nun yerine de Lens’in forma giymesi bekleniyor. Orta sahada kırmızı kart cezası biten Mısırlı Elneny de 3 hafta aradan sonra ligde oynayabilecek.

DEPLASMAN FOBİSİ

■ ANKARAGÜCÜ ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Kartal, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybetti. Geçen sezon son iki deplasmanından G.Saray ve Trabzon’a yitiren Beşiktaş, bu sezon da Sivas, Gaziantep ve Trabzonspor’a yenildi. Öte yandan, Siyah-Beyazlı ekipte G.Saray maçı öncesinde sarı kart sınırında oyuncu bulunmuyor.