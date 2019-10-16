16 Ekim 2019 Çarşamba 14:06:53 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:09:29
Başkan Erdoğan'dan UEFA'nın kararına yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum'
UEFA'nın verdiği skandal soruşturma kararının yankıları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumnurbaşkanı Erdoğan, "UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT