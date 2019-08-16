Başkan Erdoğan, Ağaoğlu ve Karaman'ı tebrik etti
Başkan Erdoğan, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag’ı 2-1 yenip play-off’lara yükseldiği maçın ardından Bordo-Mavilileri arayıp tebrik etti.
Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme maçı rövanş maçında Sparta Prag’ı 2-1’lik skorla geçerek play-off’lara yükselen taraf olmayı başardı. Bordo mavililerin rakibi Yunan ekibi AEK’a oldu.
Karşılaşmanın hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ı aradı.
Başkan Erdoğan, Trabzonspor’un Avrupa’da play-offlara yükselmesinde dolayı ikiliyi tebrik ederek başarılar dilediği kaydedildi.
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