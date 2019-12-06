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06 Aralık 2019 Cuma 16:53:06 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 16:54:00

Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin 'devam' kararını değerlendirdi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın kötü gidişatına ilişkin yönetimin teknik ekiple "devam" kararı almasının ardından kendisini kulübe borçlu hissettiğini söyledi.

Selçuklu ilçesindeki Kalehan Ecdat Bahçesi'nde özel bir televizyon kanalı için çekimleri yapılan programa jüri üyesi olarak katılan Kocaman, program öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kocaman, Süper Lig'in ilk 7 haftasında sadece 6 gol yiyen ve 12 puanda olan bir takımın, son 6 karşılaşmada kalesinde 14 gol görmesinin ciddi bir problemi ortaya çıkardığını söyledi.

Konyaspor'daki sıkıntılı durumun iki nedenden kaynaklanabileceğini ifade eden Kocaman, "20 yıldır bu işin içerisindeyim. Birincisi, ciddi bir para sorunu vardır, yönetimin bu ilerleyen haftalarda oyuncularda, yavaş yavaş çalışanlarda, teknik heyette işle olan irtibatında düşüş başlar, bu odaklanmayı azaltır. 'Şu an için böyle bir sorun var mı?' derseniz, yok görünmüyor bu anlamda yok. İkinci neden, oyuncu grubuyla teknik heyet arasında bir uyuşmazlık vardır, bu çok net, bunu kibarca söylüyorum, bunun lamı cimi yok. Bu kadar keskin dönüş varsa budur. Şu anki görünen sanki ikinci bölümde bir sorun var gibi." şeklinde konuştu.

- "Kulübün menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapmak lazım"

Yaşanan duruma yönelik "Bu fotoğrafı gördükten sonra mutlaka bir değerlendirme yapmak lazım." diyen Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece benim kişisel değerlendirmem dışında kulüp olarak, kulübün menfaatleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmak lazım. Kulüp bu konuda değerlendirmesini yaptı, 'devam' kararı aldı. Benim şu anda çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Kendimi şu anda borçlu hissediyorum. Vereceğim köklü bir karar konusunda... Şu anda ben bu kararı veremezdim, yönetimin vermesi gerekirdi ve 'devam' kararı aldı."

Krizi çözecek adımlar atma konusunda yol haritasını belirlediğini, ayrıntı veremeyeceğini ve buna yönelik ilk adımları attığını da ifade eden Kocaman, pazar günü oynanacak Gaziantep FK maçında takımının sahaya daha gayretli bir ekip olarak çıkacağını da sözlerine ekledi.  (AA)

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