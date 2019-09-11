11 Eylül 2019 Çarşamba 19:36:41 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:37:28
Avustralya çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu
2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı 82-70 mağlup etti ve yarı finale çıktı.
2019 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Avustralya ile Çekya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Avustralya, mücadeleden 82-70'lik galibiyetle ayrıldı ve yarı finale çıktı.
Avustralya, 2019 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT