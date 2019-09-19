Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haland

  • Bist 100
    100339
  • Dolar
    5,7031
  • Euro
    6,3105
  • Altın
    275,2130
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika.. Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı Son Dakika.. Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı
Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı
Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Özcan Tahincioğlu: Emlak sektörü yıl sonunda çok daha iyi bir noktaya gelecek Özcan Tahincioğlu: Emlak sektörü yıl sonunda çok daha iyi bir noktaya gelecek
Galatasaray'da Divan olağanüstü toplanma kararı aldı Galatasaray'da Divan olağanüstü toplanma kararı aldı
Elektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor Elektrik aboneleri usulsüz kullanımdan vazgeçiyor
Enerji yatırımlarında Ukrayna fırsatı Enerji yatırımlarında Ukrayna fırsatı
Galata Kulesi'ne mavi kravat takıldı Galata Kulesi'ne mavi kravat takıldı
Şehir Tiyatroları'nın repertuvarı açıklandı Şehir Tiyatroları'nın repertuvarı açıklandı
Fenerbahçe maç tekrarı için resmen başvurdu Fenerbahçe maç tekrarı için resmen başvurdu
Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar sapıklığa mahkemede de devam etti Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar sapıklığa mahkemede de devam etti
Yapımcı Yeşim Kocaman: Yeşilçam Kore'ye Türker İnanoğlu sayesinde gitti Yapımcı Yeşim Kocaman: Yeşilçam Kore'ye Türker İnanoğlu sayesinde gitti
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Yemen'de askeri araca bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var Yemen'de askeri araca bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Yaralı ebabil koruma altında Yaralı ebabil koruma altında
BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında
Ormanda bulunan yaralı ebabil koruma altında Ormanda bulunan yaralı ebabil koruma altında
Alt kat yanarken üst kattan fotoğraf çektiler Alt kat yanarken üst kattan fotoğraf çektiler
Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haland Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haland
Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi şok Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi şok
Düğünde üzücü kavga: Başına atılan leblebi yüzünden öldürüldü Düğünde üzücü kavga: Başına atılan leblebi yüzünden öldürüldü
Andone Galatasaray'da kalmak istiyor Andone Galatasaray'da kalmak istiyor
Son Dakika... Irak kuzeyine hava harekatı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... Irak kuzeyine hava harekatı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Prandelli Eljif Elmas hayranlığını dile getirdi Prandelli Eljif Elmas hayranlığını dile getirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 16:56:34 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:59:07

Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haland

Kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick'yapan 19 yaşındaki oyuncu, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekti.

Kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yapan 19 yaşındaki Erling Braut Haland, bu sezon takımı Red Bull Salzburg ile çıktığı 9 maçta 17 gol atarak futbolseverlerin ilgisini üzerine çekti.
 
Norveç'in genç milli takımlarında gösterdiği performansla adını dünyaya duyuran Haland, Salzburg'da da kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
 
Norveç'te Bryne Kulübünün altyapısında yetişen Haland, 2017 yılında Molde'ye gitti.
 
Ocak ayında Molde'den Avusturya ekibi Salzburg'a transfer olan 19 yaşındaki golcü, lig, kupa ve şampiyonlar liginde attığı gollerle genç yaşına rağmen takımını sırtında taşıyor.
 
İlk maçında "hat-trick" yaptı adını tarihe yazdırdı
 
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 3 gol atan genç oyuncu, birçok rekora ortak oldu.
 
Erling Haland, Şampiyonlar Ligi'nde efsane futbolcular Raul ve Wayne Rooney'den sonra 1 maçta 3 gol atma başarısı gösteren en genç 3. futbolcu oldu.
 
Ayrıca ilk maçında "hat-trick" yaparak bunu 15 yıldır başaran ilk genç oyuncu oldu. En son Wayne Rooney 2004 yılında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe'ye 3 gol atmıştı.
 
Takımının Genk'i 6-2 mağlup ettiği maçta, gollerini 2, 34 ve 45. dakikalarda atarak ilk yarıda "hat-trick" yapan 1,91 metre boyundaki golcü, bunu başaran en genç futbolcu oldu.
 
Dokuz maçta 17 gol attı
 
Salzburg'u lig ve kupada da attığı gollerle galibiyete taşıyan Haland, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 17 gol attı.
 
Avusturya Ligi'nin 7. haftasında 21 puanla namağlup lider olan Salzburg'da bütün maçlarda oynayan Haland, 11 gol atma başarısı gösterdi.
 
Bu sezon takımıyla 1 kez kupa maçına çıkan genç oyuncu, "hat-trick" yaptı.
 
Ligde ağları 11 kez sarsan golcü oyuncu, gol krallığında 1. sırada bulunuyor.
 
Bir maçta 9 gol attı, "Altın Ayakkabı" aldı
 
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin Honduras'ı 12-0 yendiği maçta 9 gol atan genç oyuncu, 1997'de Güney Kore'ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton'un rekorunu ele geçirmişti.
 
Bu turnuva da bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kıran Haland, organizasyonun "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanmıştı
 
Babası da futbolcuydu
 
Oğlu gibi Bryne Kulübü'nün altyapısında yetişen Alf-Inge Haland, kariyeri boyunca İngiliz ekipleri Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City takımlarında forma giydi.
 
Norveç adına 34 milli maça çıkan baba Haland, 2003 yılında yeşil sahalara veda etti.
 
"Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olacak"
 
Genk karşısında "hat-trick" yaptığı maçtan sonra, basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda takım arkadaşları Haland için övgü dolu cümleler kurdu.
 
Avusturyalı takım arkadaşı Maximilian Wöber, "O dünyanın en iyi forvetlerinden biri olacak, olağanüstü bir yetenek" ifadesini kullandı.
 
Bir diğer takım arkadaşı Sırp Zlatko Junuzovic ise, " Yakaladığı gol serisi inanılmaz. Bazıları Avusturya Ligi'nin onun için kolay olduğunu söylüyordu, fakat o "hat-trick"lerini şimdi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı." şeklinde konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ