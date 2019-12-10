10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:47:54
Avcı Güneş’i geçti
LİGDE 14. haftayı 27 puanla 2. sırada tamamlayan Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ı, geçtiğimiz sezon 14. hafta sonunda 24 puan toplayabilen ve 3. sırada yer alan ekibi geçmeyi başardı.
GÜNEŞ
Geçen sezon ligde 14. hafta sonunda 7 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet elde eden Kartal, bu sezon ise 8 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş ayrıca Şenol Güneş döneminde 4 sezon boyunca galibiyet alamadığı Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarından 3 puanla dönmeyi başardı.
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