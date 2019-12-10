Avcı Güneş’i geçti

GÜNEŞ

Geçen sezon ligde 14. hafta sonunda 7 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet elde eden Kartal, bu sezon ise 8 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş ayrıca Şenol Güneş döneminde 4 sezon boyunca galibiyet alamadığı Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarından 3 puanla dönmeyi başardı.