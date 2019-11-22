Arda Turan, Fatih Terim'in yanına gitti ve başarı diledi

Tecrübeli oyuncu, maç öncesi Fatih Terim'in yanına gelerek sarıldı ve başarılar diledi. Fatih Terim de aynı şekilde Arda Turan'a karşılık verdi.

İkilinin arasındaki soğukluğun sona erdiğine işaret eden bu hareketin ardından Fatih Terim ve Arda Turan kulübelerine geçti, karşılaşma başladı.