21 Ocak 2020 Salı 15:35:35 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 15:36:26
Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı
Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Gelson Dala ile yollarını ayırdı.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.
Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT