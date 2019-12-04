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04 Aralık 2019 Çarşamba 15:46:35 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:31:59

Antalyaspor farklı kazandı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ TOMAS: OYUNCULARIM İYİ İŞ ÇIKARTTI

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Tebrik ediyorum oyuncularımı. Önde baskı yaptık, erken goller bulduk. 3-0'lık skorla avantaj elde ettik. Oyuncularım iyi iş çıkarttı. Bu bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu." ifadelerini kullandı.

Tomas, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la sahalarında oynayacakları maça da değinerek, "Trabzon çok iyi bir takım. Bizde iyi analiz edeceğiz. Bize çok taraftar destek verecek. Evimizde 3 puan için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- Zafer Turan: "Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, rotasyonlu bir kadroyla Antalyaspor karşısında çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu platformda olmak güzel bir durum takımımız adına. Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değil. Ligdeki konumumuz nedeniyle rotasyonla, genç oyuncularla oynadık. Mücadele anlamında yeterliydik ama oyun kalitesi açısından iyi değildik. Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil ama gençlerimizi gördük. Amacımız ligde alt sıralaradan kurtulmak."  (AA)

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