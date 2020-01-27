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27 Ocak 2020 Pazartesi 20:57:04 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:57:25

Ankaragücü yeni hocasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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